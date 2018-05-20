高市空污總量管制 384家工廠減排2成

泰綺實業增設蓄熱式觸媒焚化爐，減少超過九成揮發性有機物排放。（記者陳文嬋攝）

2018-05-20 23:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市首推空污總量管制，環保局列管428家工廠，其中384家實際排放量已達標，比未實施前同期減量約2成，另要求44家儘速達標，違者可重罰百萬，情節重大者可勒令停工或停業。

高市為加速降低空氣污染負荷，104年6月底首先實施空污總量管制，市府環保局列管428家工廠，要求既有固定排放污染源3年減量5%，其中小港區有70家工廠最多，必須於今年6月29日達成減量目標。

環保局表示，目前已有384家列管工廠達標，且實際申報排放量逐年下降，去年實際排放量3萬1千500多噸，比103年未實施總量管制前3萬9400多噸，減少近8千噸排放量，削減量大約2成，以硫氧化物減少近4千噸最多，削減量近3成。

局長蔡孟裕表示，空污總量管制實施後，列管工廠透過市府輔導改善空污，大多改用低污染性物料或加裝污染防制設備方式，加速污染減量腳步，確實可督促工廠進行污染減量。

以泰綺實業、華新科技等企業為例，藉由增設蓄熱式觸媒焚化爐或蓄熱式焚化爐等方式，不但解決異味問題，更減少超過9成揮發性有機物排放，達到一舉多得的效果，目前尚有44家列管工廠未達標，如長春人造樹脂廠大發二廠等。

環保局表示，將加強檢視製程設備操作及污染物排放狀況，強調一旦屆期未完成者，可開罰10萬至100萬元，並通知限期補正或改善，屆期仍未完成者，則按日連續處罰；至於情節重大者，可勒令停工或停業。