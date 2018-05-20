性感坐砲管、變裝同樂會…穿軍服這樣作國防部都喊告

2018-05-20 23:04

首次上稿 22:43

更新時間 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕亂穿軍服小心觸法！

臉書粉絲專頁「Momo cat」近日有女網友分享多組自己穿軍服的照片，女網友穿掛陸軍中士階軍服，在桃園市中壢區龍岡大操場拍攝多張性感動作照片，並上傳至臉書介紹龍岡大操場的訓練設施，如爬竿、獨木橋等500障礙關卡，女網友還爬上戰車跨坐於砲管上，呈現性感撩人的姿勢，並自述爬竿的模樣就像是在跳鋼管舞。

相關照片經網友瘋傳，國防部也間接「看到了」，認為該名女網友的行為有損國軍形象、揚言提告，雖然女網友已迅速把照片下架，國防部仍將蒐集資料提告；根據刑法第159條規定：「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處五百元以下罰金。」（即新台幣1萬5000元）。

不過在該相關照片下架後，「Momo cat」粉專今天傍晚另PO出一張藝人Jolin穿著軍服的照片，還寫下「喜歡jolin變裝陸軍上尉的帥勁，就是被這套軍便服煞到，說不定我會投效志願役」，立刻引起網友關注，有人留言提醒相關觸法法條，但也有自稱「鐵粉」的表示支持。

其實，這類軍服在軍用品店都買得到，但因穿著軍服進行表演引起討論的案例，要屬2015年年底，知名速食店麥當勞台南新營某分店員工因配合跨年夜，突發其想由員工變裝穿著陸軍上校階軍服販售商品，國防部從網路看到網友分享的照片後，還向麥當勞總公司表達嚴正的抗議，認為此種行為不僅違反國軍服制規定，並且影響國軍形象，請該公司立即要求所屬員工停止以此種方式銷售商品。