賽夏族短跑健將趙子心 不畏清寒、變故 榮獲總統教育獎

芎林國中校長蔡英煌（左）和導師黃惠華（右），肯定趙子心積極樂觀，展現天賦以及堅強的生命韌度，也期勉她持續在田徑場上發光發熱。（記者廖雪茹攝）

2018-05-20 23:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣就讀芎林國中的賽夏族女孩趙子心，出生後不久父母離異，童年又生長在暴力陰影之中，所幸貴人相助，她以「飛躍羚羊」紀政為偶像，在田徑場上勤奮發揮體能天賦，囊括2016、2017年新竹縣縣運100及200公尺短跑第1名，並連續兩年破大會紀錄，她激勵人心的故事，榮獲今年總統教育獎。

出生五峰原鄉的趙子心，從小熱愛唱歌，就讀桃山國小時期是合唱團成員；四年級參加田徑隊愛上跑步，跟隨教練進入芎林國中就讀體育班，無論是寒流還是酷暑，她每天體能訓練4個小時，例假日和寒、暑假也不例外。

擁有一副好歌喉和體能天賦，趙子心卻生長在一個不完整的家庭。嬰兒時期父母即離異，她跟著母親改嫁，但繼父對母親施暴，她的童年長期處於暴力陰影之中，直到繼父離開；但母親身體狀況不好，長期失業生活壓力大，去年在她參加全中運時，更突然不告而別。

幸好，趙子心的教練鍾彩榮和擔任體育組長的妻子王珮君，每當子心孤獨一個人的時候，及時伸出援手收留及陪伴她，給她安慰和勇氣，幫助她安心專注學業和訓練課程。

趙子心說，運動對身體很好，而接受訓練更給她很多體驗，懂得團結，也更懂得犧牲和享受收穫的喜悅。但是長期訓練對身心是極大的挑戰，尤其是高強度訓練，未能達到秒數目標時常感到挫折，這時她就會想想「飛躍羚羊」紀政等偶像，用他們克服困境的方法來鼓舞自己，突破難關。

趙子心感謝教練和師長們一路上的幫助，特別感謝媽媽，「我知道她只是暫時離開我」，未來她也將朝體育的生涯方向前進，努力爭取參加國際賽事的機會，為國爭光，接回媽媽一起生活。

芎林國中校長蔡英煌說，子心的家境清寒、遭逢變故，卻能積極樂觀，展現天賦以及堅強的生命韌度，相當難得。導師黃惠華表示，子心的自我期許很高，期勉她持續認真的態度，持續在田徑場上發光發熱。

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