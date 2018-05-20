教育部拒接管 亞太學院爭議續拖棚

2018-05-20 22:05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕私立亞太創意技術學院董事長黃平璋、代理校長黃廷合4月底陸續無預警請辭，亞太學院師生憂學校恐被「辦到倒」，百餘名師生於5月8日夜宿教育部陳情，盼教育部盡速接管，教育部政務次長姚立德於5月17日召集校方及工會代表會商，僅表示會勒令停招，但仍拒絕接管亞太學院，協商再度破局。

亞太學院前年由怡盛集團入主後，一年多來換了5個校長，許多科系停招，許多老師被迫資遣、退休，學生則被迫轉學，近來除董事長、校長陸續請辭，又傳出校方資金不足，擬於7月停辦。

亞太創意技術學院教職員生自救會於8日北上夜宿教育部前，盼向教育部長吳茂昆當面陳情亞太困境，當晚由次長姚立德出面，表示會在18日前與亞太工會及自救會師生懇談，並承諾在研擬出解決方案前不會批核亞太董事會任何計畫。

但自救會老師披露教育部「搞小動作」，稱原應是教育部與工會代表的座談會議，但教部卻私下知會校方，雙方訂定會議時間於17日下午舉行，但卻未通知自救會及工會成員，直至15日自救會教師耳聞並主動致電教育部，教部才稱有請「校方通知工會教師」，痛批教部偏袒資方。

而姚立德於會議結論重申勒令亞太停招，但仍拒接管。自救會強調，依私校法第25條，董事會、董事長等影響私立學校校務運作，可依法聲請解散董事會，但教育部卻無視亞太困境，放任金主掌權「放爛」學校，讓亞太師生無所適從。

亞太自救會再提訴求，要求教育部立即接管，保障教職員工作權，也讓目前在校學生得以安心原校畢業，並籌組公益董事管理學校，避免教育資源淪為私人財產，同時呼籲教育部立即召開正式公聽會，讓勞資雙方得以對等協商，並由教育部要求校方訂定「亞太創意技術學院轉型及退場教職員生權益保障辦法」，讓爭議早日落幕。