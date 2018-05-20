黎巴嫩跨國婚定居高雄生子 高市215對新人520結婚

新人賴居盟與劉嘉卉今到鳳一戶所登記結婚，搞笑上演求婚戲碼。（記者陳文嬋攝）

2018-05-20 23:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「520我愛你」是每年結婚熱門日，今天高雄市有215對新人結婚，其中蔡碧薇與丈夫黎巴嫩籍的託斐克2人飛越半個地球，於日本千里姻緣一線牽，今2人結婚剛好是生日均數，象徵見證美好愛情，婚後定居高雄生子。

26歲蔡碧薇是鳳山人，到日本就讀語言學校時住在東京的青年旅館，剛好45歲的託斐克於日本大學任教，協助友人翻譯及法律事務，2人原本身處不同世界，意外於日本相遇，2人因理念、價值觀相近，進而相知、相惜、相愛。

黎巴嫩過去被譽為中東的小巴黎，託斐克從讀小學迄今戰爭不斷，他在戰火的艱困環境中，堅持不放棄學業，到德國攻讀碩士，畢業又到日本工作，輾轉於不同國度間，勇敢面對生命考驗。

蔡碧薇認為，託斐克很有毅力，值得託付終身，2人一度因工作、求學分隔兩地3個月，短暫分離卻讓2人感情更甜蜜，認定對方就是彼此的另一半，丈夫以「向上天得到永恆的權利來愛妳」，讓她感動得哭了，直呼比求婚更感動！

蔡碧薇目前懷孕3個月，她認為人生苦短，婚姻才是開始，應該珍惜彼此，託斐克愛相隨來台定居高雄，目前於高雄醫學大學攻讀藥學博士圓夢，蔡媽媽看到2人幸福模樣，開心多了1個兒子，肯定女婿是很好的依靠，往後有人照顧女兒。

42歲農民賴居盟及劉嘉卉今到鳳一戶所登記結婚，2人搞笑上演求婚戲碼，劉嘉卉愛上賴居盟的務實又風趣，帶給她的人生許多歡笑，賴居盟則喜歡劉嘉卉優點很多，甘願「嫁給」她包煮飯、養家，520結婚好記又深具意義。

民政局局長張乃千表示，市府為祝賀新人，準備限量版「幸福高雄‧筷筷生子」祝福對筷致贈新人，筷上雷射雕刻「幸運遇見你、福氣旺旺來、高興有老公、雄愛是老婆」字樣，祝福每對新人幸福滿溢、早生貴子。