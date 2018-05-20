假裝是女生開女性聊天社團 騙無知小妹裸照

男子假裝女生開創女性聊天社團。（圖擷取自爆料公社）

2018-05-20 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名男子假扮女生開創臉書社團，廣邀女性進社團，還假藉各種藉口向想進社團的社員要裸照，十分變態。目前有不少無知的女孩被騙，一名網友看不下去便上臉書社團「爆料公社」貼文爆料，不少網友看了直批這名男子是網路淫蟲。

這個不公開社團「女生xxxx秘密專區」，還有自己的版規，舉凡「不能罵髒話」、「不能邀請男生」、「不行發色情文」等等規定，乍看之下還讓人以為是健康的女生社團。但這名林姓女網友在之前就聽過有國小女生被這個社團的管理員騙，於是就想申請進入社團，卻被拒絕，讓她十分擔心社團裡的女性朋友。

林女表示，想進社團的女生會被這個管理員詢問年齡，再來忽然無來由的問對方是否想長高瘦身，最後便會開始要裸照，表示要先理解身體狀況才能制定瘦身或長高計畫等等。這名管理員還會說是因為想跟對方當「好姊妹」才詢問這些問題。

林女指出，這名管理員從以前至今，換了3個不同的名字，而且每次都是用瘦身的藉口來騙裸照。「我朋友在上面發文踢爆版主是變態，結果馬上被踢出去」，於是她決定上爆料公社爆料，不讓更多女性朋友受騙。

網友看了直呼太噁心， 「這是什麼狗屁社團？要裸照？」、「死變態，抓到一人一拳讓他如願當女人」、「這能提告了吧！」