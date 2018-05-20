夏天來啦！打破墾丁變「鬼城」謠言 週末人潮湧現

墾丁大街週末人潮滿滿。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-20 21:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕連續多日氣溫飆升30度以上，恆春半島豔陽高照的好天氣也吸引戲水人潮南下，日前被網友謠指變「鬼城」的墾丁地區，上週末從下午至晚間塞滿人潮，下週六碰上「春浪音樂節」，搭配「陽光、沙灘、比基尼」的魅力，可望正式揭開墾丁觀光旺季。

全台網友近半年「流行」為墾丁「落井下石」，上週更出現「墾丁真的GG了！周末夜『大街熄燈』變鬼城」的說法，但19日週六下午到晚上，南灣沙灘及墾丁大街擠得水洩不通，商家、攤販忙得不可開交，有遊客拍下照片大笑「這種人潮叫『鬼城』，真是見鬼了！」

「人潮甚至比春吶時還多！」南灣水上活動業者阿泉說，天氣越來越熱，恆春半島是台灣戲水的首選，當地業者已經整頓好環境準備迎接遊客回來，希望下週「春浪」帶起夏天旅遊旺季的序曲；墾丁大街攤商小可表示，週末街上大多是台灣的家庭遊客，對於標價清楚、環境乾淨的大街都有嶄新印象，整體消費力也是農曆年後新高。

準備帶動夏季觀光商機的「春浪」，目前售票狀況已經超過兩千張以上，墾丁周邊飯店、旅宿大都訂房都超過八成以上，但墾丁外圍區域訂房仍在五成上下徘徊，資深旅宿業者認為，可能與「春浪」下午3點開場、晚間11點前結束有關，部分年輕族群可能選擇當天來回省下住宿費用。

春浪主辦單位指出，「春浪」首次在墾丁麥當勞後方遊憩區舉辦，加上吳青峰、吳建豪、頑童、葛仲珊等大咖藝人開唱，預料將為墾丁觀光帶動另一波熱潮，也特別提供200張音樂節入場券，透過屏縣府社會處恆春中心邀請弱勢家庭一同參加，增進親子互動並吸引家庭遊客南下參與音樂會活動。