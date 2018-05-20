明高溫達34度 注意午後雷陣雨 下週三鋒面報到

明天晴朗悶熱，高溫達34度，午後熱對流旺盛，容易有雷陣雨。（資料照）

2018-05-20 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕明天全台晴朗炎熱，白天高溫仍可達34度，各地紫外線指數偏高；各地及山區留意午後雷陣雨，宜蘭縣、台東縣、屏東縣有不定時短暫陣雨。預計下一波鋒面下週三（23日）報到，有望紓緩炎熱天氣。

中央氣象局預報，明天各地多為晴到多雲，其中宜蘭縣、台東縣、屏東縣降雨機率高，容易出現不定時短暫雷陣雨；各地及山區午後雷陣雨機率增加，提醒民眾前往上述地區，攜帶雨具以防萬一。

溫度方面，明天白天各地高溫悶熱，北部、東部地區約31度至34度，中部、南部地區約32至34度，其中最高溫落在台北市及屏東縣34度；明天清晨低溫，北部、東部地區約25、26度，中部、南部地區約25度至28度。此外，東南部地區注意焚風。

《天氣風險》預測，受到強烈太平壓高壓影響，炎熱的天氣將持續至下週二（22日），預計下週三（23日）新一波鋒面進入台灣，屆時中部以北、東北部、東部轉為短暫陣雨或雷雨天氣，但影響時間短，下週四（24日）鋒面遠離後，全台恢復晴朗炎熱的天氣。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級。

明天白天，北部、東部地區約31度至34度，中部、南部地區約32至34度。（圖擷自中央氣象局）

明日各地紫外縣多達「過量級」以上，其中澎湖縣、花蓮縣為「危險級」。（圖擷取自中央氣象局）（圖擷自中央氣象局）