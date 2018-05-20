愛情長跑10年 520新娘從國外趕回接受男友套婚戒

愛情長跑十年，新娘蘇小姐剛回國，五二０就到南市府南戶政事務所登記結婚、接受男友套戒。（記者王俊忠翻攝）

2018-05-20 23:13

〔記者王俊忠／台南報導〕內政部因便民考量，從97年5月23日起開放登記婚，原需結婚當天辦理登記規定，改變為可提前3個工作天內到戶政所洽辦。今年5月20日（我愛你）適逢週日，不少新人向台南市府南戶政事務所洽詢，共有12對提前登記。其中1對預約新人因工作緣故，甫從國外趕回，選擇在5月20日登記，府南戶政所仍提供新人完整服務流程，在長輩親人祝福下，完成終身大事。

府南戶政所表示，今年5月20日（我愛你）適逢假日，特別舉辦「預約幸福，指日可帶～喜歡我帶我走」520結婚專案活動，用意是鼓勵新人提前預約洽辦，新人和長輩得以在結婚當天從容安排典禮流程，今年甚至推出西式唯美浪漫結婚專區，以便新人們留下永恆回憶。

新人陳先生和蘇小姐說，他們愛情長跑已經10年，彼此是工作上認識，男方從事汽車業，女方跑業務，有時需到國外，這次特地預約府南戶政的新人服務，女方前1天才剛下飛機，今日就準備好接受男友套婚戒，在現場長輩祝福下，完成簡單隆重的終身大事。

新娘一再感謝的說，府南戶政同仁十分親切，加上現場精心打造的結婚專區浪漫又精緻，同時播放結婚旋律，深切感受到府南戶政誠摯祝福和誠意，真的非常感動。