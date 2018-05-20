你都說我胖了......查妻手機發現驚人對話 網友想唱綠光

有男子發現老婆與1名男經理的對話相當蹊蹺，不但否認自己有小孩，並在對方提醒吃飯時表示「你都說我胖了」，讓網友直呼「綠光戰警」。（圖擷取自爆廢公社）

2018-05-20 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕有男子今（20）日檢查自己老婆的手機，發現她與1名男經理的對話相當蹊蹺，被刪去的不完整對話中，女子否認自己有小孩，並在對方提醒吃飯時表示「你都說我胖了」，讓網友直呼、「綠光罩頂」、「你真的好綠」、「老師請來首綠光」。

男子將對話擷圖上傳至臉書社團「爆廢公社」，從中可見男子2度突襲檢查妻子手機，發現他與1名男經理互傳訊息，妻子看見經理詢問「小孩呢？」，竟回答「我沒有生過小孩，誰說我有小孩？」，男經理則回覆「我以為照片那是你小孩不是就算了，沒事」，女方則追問「哪裡有照片？」。

而後PO文男子又在妻子手機中發現怪異對話，經理提醒妻子「記得吃飯，少喝一點」，妻子竟回覆「你都說我胖了」，且斷斷續續的對話中，該名經理還傳送「不會丟下你」、「放心」、「哭什麼啦」、「在睡覺」等訊息，讓PO文男子質疑自己的老婆究竟是「先傳什麼，別人才會這樣回」。

許多網友看完對話擷圖後，都對此認為男子發出陣陣幽幽的綠光，相繼留言指出「女方有在刪訊息」、「她刪了很多她打的，上下文根本接不起來」、「綠光戰警」、「不同於任何意義，你就是綠光，如此的唯一」、「她可能是爬牆」、「這頂帽子好像有點大頂」、「520大禮」。