一中夜市帶狗乞討 中市動保處要追查

網友拍攝有人用狗兒乞討畫面。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2018-05-20 20:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕網友踢爆一中夜市有人疑似利用狗兒乞討，台中市動物保護防疫處今天表示，初步瞭解飼主應無直接傷害動物的行為，但該處會追蹤犬隻的生活環境，飼主是否有負起飼養管理責任，如因過失傷害或使動物遭受傷害，將罰3千元以上、1萬5千元以下。

嚴姓網友昨天於台中一中商圈逛街時，發現一對男女在一隻狗兒面前的地上擺放紙碗與寫著「我肚子餓餓，晚餐要自己賺」的紙張，疑似利用西施犬乞討，網友認為利用民眾的同情心乞討，是不知羞恥的行為，憤而向警方報案，沒想到男子卻反嗆警察「我有犯法嗎？你開單啊！」

動保處表示，飼主這樣的行為雖然沒有直接傷害動物，但會持續追蹤是否有提供狗兒適當、安全的生活環境及飼養管理，如涉嫌違反動物保護法規定，會先勸導改善，否則可裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，另也將稽查該西施犬有無完成寵物登記，及定期施打狂犬病疫苗。

動保處指出，對於毛小孩來說，飼主就是生命的全部，一旦認定便會不離不棄，對於飼主要求做的指令動作，都會盡力完成，但不代表可無限度利用毛小孩的忠主行為，來滿足自身的需求，毛小孩如同我們家人一般，也應獲得該有的尊重，呼籲民眾尊重生命、愛護動物。