藝文饗宴向大師致敬-趙無極、朱德群版畫聯展 名畫拍賣助弱勢

2018-05-20 22:10

〔記者張忠義／高雄報導〕座落澄清湖畔的芳崗水問美學空間，今天下午舉辦向大師致敬藝文饗宴，展出享譽國際的藝術大師---趙無極、朱德群版畫聯展，並同步慈善拍賣新銳畫家黃小華油畫及朱德群版畫各一件，由芳崗建設董事長林達標將部份捐贈六龜孤兒院等單位，由口足畫家楊恩典代表接受，場面熱鬧溫馨。

芳崗水問景觀豪宅推出「芳崗藝術季」系列藝文饗宴，首展展出十五件趙無極的石刻版畫，朱德群二件瓷土彩釉作品與一件石刻版畫，以及新銳畫家黃小華的油畫作品四件，共展出二十二件藝術創作，價值超過六百萬。

開幕活動由藝術首席拍賣官陸潔民主持名畫慈善春拍義賣會，拍賣朱德群二００五年石刻版畫作品「雪景」，與黃小華二０一七油畫作品「綠色三角」，結果分別拍出三十五萬及二十三萬的價位，總共五十八萬元。

接著由林達標董事長將義賣部分所得將捐贈財團法人高雄市私立希恩之家、崇聖殿慈善功德會及六龜孤兒院等單位，並由口足畫家楊恩典受贈，場面溫馨感人。

林達標董事長表示，將藝術帶進生活空間，是芳崗最想呈現給住戶的使命，每一個作品都是站在客戶的觀點思考，每一處都有巧思與創意；另外，這場慈善義賣活動，除分享喜悅，也盼拋磚引玉幫助社會角落最需要幫助的朋友。

芳崗水問除了「芳崗美學季」趙無極、朱德群版畫聯展，戶外還有大地文創藝演接力演出，特別邀請十鼓擊樂團戶外盛大公演，以及來自玻利維亞天籟之音安地斯樂團，週邊活動還有文創市集。相當熱鬧。