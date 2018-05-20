台南社大號召近百人「屠龍大隊」 清理海岸老龍、小龍

志工們拖回大量的保麗龍等垃圾。志工大喊，實在很累，撿都撿不完！（記者蔡文居攝）

2018-05-20 19:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海洋廢棄物監測社每月定期在台南海灘淨灘、監測海廢，今天下午號召近百名「屠龍大隊」，前往四鯤鯓海岸撿拾保麗龍，原預計撿拾3公里範圍，但今天艷陽高照，海岸線上到處又是大大小小的保麗龍，最後僅能完成1公里，但也拖回大量的保麗龍、飲料杯、塑膠廢棄物等垃圾。志工大喊，實在很累，撿都撿不完！

社大海廢社發起人晁瑞光表示，四鯤鯓海岸線有數不盡的保麗龍碎片「小龍」，還有塊狀的「少年龍」，大塊的「成年龍」，以及數百個躲在草叢區裡的「老年龍」，但數量遠超過預期，撿都撿不完。

今天下午，除了社大海廢社20餘人參加淨灘、分類外，台南大學也有60名學生參與淨灘。他們從今天下午3點開始清理，一直到傍晚6點多結束，志工們撿拾了大量的保麗龍、飲料杯、蚵架用的塑膠繩及大量的塑膠垃圾。其中，以保麗龍的數量最多。

晁瑞光表示，難得有這麼多人參與撿拾海廢，原本號召大家組成「屠龍大隊」，以30人一組深入草叢區撿拾長年被遮掩的保麗龍，但因範圍實在太大了，保麗龍又比上週還要多，大家都很辛苦，只能盡力而為，把範圍內的保麗龍拖離集中置放，垃圾再由環保局載走。