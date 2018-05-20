大里第一公墓林爽文故居？ 民代盼建紀念公園

2018-05-20 23:45

〔記者陳建志／台中報導〕中市府推動15期市地重劃，近日並在進行重劃區內的第一公墓無主墳遷葬，市議員李天生今天表示，台灣清代3大民變之一的「林爽文事件」，主角林爽文的故居和當時元帥府相傳就在第一公墓內，研判地底下埋藏相關文物，甚至有戰敗撤退時埋藏的金銀財寶，除要求遷葬開挖時留意保存相關文物，也建議未來闢設「林爽文紀念公園」、「紀念碑」，保存這段歷史。

乾隆51年（西元1787年），台灣府知府取締天地會，逮捕天地會領袖林爽文的叔伯，以大里杙為根據地的林爽文，高喊反清復明揭竿起義，吸引數十萬人響應，攻陷彰化、嘉義，清廷最後派福康安渡海平亂，林爽文雖在大里杙築土垣、列鎗砲，並在各重要隘口豎立木柵抵禦，還是不敵敗走南投魚池、中寮，最後在苗栗被活抓送回北京凌遲處死，為紀念這段歷史，大里因而有爽文路和爽文國中。

市議員李天生指出，林爽文事件由大里杙起義抗清，林爽文的故居和元帥府，相傳就在第一公墓內，推斷地底下埋藏有相關文物和遺跡，甚至有戰敗撤退時埋藏的金銀財寶，強調朱一貴事件、林爽文事件、戴潮春事件是清代台灣3大民變，其中「朱一貴事件」，高雄已在內門設有朱一貴文化園區，此事件對大里來說有特殊歷史意義，除要求開發時留意相關文物保存，並希望未來設置「林爽文紀念公園」、「紀念碑」，紀念這段撼動人心的歷史。

市府文化局文資處長李智富表示，除了第一公墓外，之前也有學者研究推斷，目前大里衛生所才是林爽文故居所在地，但因都缺乏明確史料至今無法證實，不過已請地政局和衛生局，未來進行15期開發或衛生所改建挖掘時要留意是否有相關文物遺跡。

市府生命禮儀管理處長劉振村則表示，目前正在進行第一公墓無主墳遷葬，因只是做表層整理，尚無發現相關文物，研判若故居真是在此，需等未來整地開挖才比較可能發現相關文物，已請施工人員留意。