興中國中校舍給實驗高中用？ 宜蘭縣府：非停辦主因

五結鄉的興中國中擬在明年停辦，引起家長、教師譁然。（記者張議晨攝）

2018-05-20 19:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕不敵少子化衝擊，宜蘭縣政府打算明年7月停辦五結鄉興中國中，引起家長、宜蘭縣教師職業工會譁然，還傳出空下的校舍，擬交給某實驗高中使用，對此，縣府教育處澄清，停辦跟實中無關，主因該校人均教育成本高達25萬元，比全縣平均值15萬元高，才會研擬停辦；該實中則不接受採訪。

興中國中有47年歷史，但該校受少子化衝擊，縣府今年展開通盤評估時，將該校列為優先停辦選項。不過，停辦消息傳出後，引起教師、家長譁然，紛紛要求縣府「踩剎車」。

興中國中校長楊乃光坦言，原以為只是與他校整併，但看到新聞出來卻變「停辦」，確實引起不少人質疑，不過詳細原因他並不清楚。

興中校舍最多可容納15個班級，外傳停辦後，校地擬由某實驗高中管理，興中一名教職員也承認「確有聽說，但不清楚細節」。

「興中停辦絕不是為了某實中！」對此，縣府教育處長陳正華強調，未來興中怎麼用，都還要再討論，如撥給NGO（民間組織）或長照機構，各種選項都會列入討論，但都要經審慎評估。記者今至電該校行政單位，僅說「不接受採訪」。

陳正華解釋，興中班級數僅6班，學區3公里內還有其他國中可選、同1鄉鎮也有兩所國中以上，該校每人教育成本達25萬，成本高於全縣平均值15萬，停辦指標均符合規定，才會研擬在明年7月31日停辦。

陳正華表示，明天下午將在學校召開說明會，解釋相關配套，「學生、教職員權利絕對放在第一位」。