噴到眼睛恐失明！荔枝椿象入侵 桃園提供LINE諮詢

台灣欒樹上容易出現荔枝椿象。（記者陳昀攝）

2018-05-20 20:19

［記者陳昀／桃園報導］天氣越來越熱，外來種的果樹害蟲「荔枝椿象」也入侵桃園，不少人晾曬在陽台的衣服，沾附上如成串「綠葡萄」的卵塊，公園、路邊也有成蟲蹤影，一旦碰觸其毒液恐造成皮膚灼傷甚至失明；桃市農業局表示，已請各區公所巡查、噴藥，市民也可透過LINE（ID：034768216）線上通報桃園區農業改良場，專業人員會提供線上諮詢。

農業局農務科長胡淑芬指出，荔枝、龍眼不是桃園的經濟作物，但荔枝椿象常在公園、人行道常見的台灣欒樹出沒，5月起到10月入秋為高峰期，市民若看到害蟲蹤跡，也能通報各區公所或桃園農改場。

胡淑芬指出，荔枝椿象分為卵、若蟲、成蟲三階段，新產的卵是鮮綠或黃色、孵化前會轉紅，形似BB彈，每14顆聚集成堆；若蟲體長約5公厘，幼時呈橘紅色橢圓形、後期會變成長方形、紅黑交錯；成蟲為黃褐色，約24至28公釐。

胡淑芬表示，荔枝椿象一般不會主動攻擊人類，但被驚擾時會噴出具腐蝕性的毒液，如果在家中看到，必須著手套、長袖衣物、口罩等，持工具將其移除後密封在塑膠袋丟棄。

衛福部桃園醫院皮膚科主任陳亭睿表示，荔枝椿象噴出的毒液會引發接觸性皮膚炎，輕則造成皮膚灼熱、嚴重會紅腫潰爛，接觸到眼睛會造成發炎、甚至失明，一旦不慎碰觸，要先用大量清水沖洗，再視情形儘速就醫。