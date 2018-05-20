國中會考落幕 6/8寄發成績通知單並開放網路查詢

2018-05-20 19:12

〔記者周彥妤／台北報導〕為期2天的107年國中會考今落幕，台北考區107年國中教育會考試務會表示，各科缺考人數落在650至850人內，缺考率約在2至3%左右；20日出現較多第三類違規情形，包括逾時作答、手機放置於試場前後方於考試時間內發出聲響等；6月8日上午8時開放網路成績查詢，當天同時寄發成績通知單。

台北考區107年國中教育會考試務會表示，今年台北考區報名會考學生計2萬3422名，各科缺考人數及缺考率，19日登場的社會科為659人（2.81%）、數學科為665人（2.84%）、國文科為685人（2.92%）、寫作測驗為820人（3.5%）；20日登場的自然科為724人（3.1%）、英文閱讀為693人（2.96%）、英文聽力為772人（3.3%）。

考試違規重大事項部分，19日僅有一般違規事項，如提早翻開試題本、提前書寫、畫記、作答或逾時作答、攜帶非應試用品（如智慧手環、鬧鐘、附量角器功能之文具等）、手機隨身放置或於考試時間內發出聲響等；20日則出現較多第三類違規情形，包括逾時作答、手機放置於試場前後方於考試時間內發出聲響等。

台北考區107年國中教育會考試務會表示，20日當天下午2時即公布考題參考答案，如需申請試題疑義釋復，可於5月21日上午8時至23日中午12時，依簡章規定，填寫「107年國中教育會考試題疑義釋復申請表」，並傳真至「國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心」辦理（限考生本人或考生就讀學校教師申請）。

6月8日上午8時開放網路成績查詢，當天同時寄發成績通知單；9日至10日的上午9時至下午4時，為申請補發成績通知單、複查成績及結果通知。詳請可參閱「台北考區107年國中教育會考簡章」。