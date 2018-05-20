教育部長評國中教育會考又引風波 家長聯盟嚴厲譴責

2018-05-20 19:19

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長吳茂昆今天在國中教育會考出闈記者會中表示，15個就學區免試入學採計會考成績是非常好的演進，甚至舉英國的會考成績為例，除了跟升學有關，還與未來出社會的工作有關係，引發教育界譁然。「台灣家長教育聯盟」理事長謝國清抨擊，吳茂昆應先虛心弄清楚現況，竟然自以為是、輕率發言，甚至打算推升國中教育會考成為未來企業界用人的條件，台家盟要求教育部比照大學考招改革模式，立即啟動國中教育會考的改革研討。

23萬人應試的國中教育會考今天中午結束，在出闈記者會中，教育部長吳茂昆致詞時表示，全國15個就學區，免試入學超額比序採計會考成績，「這是非常好的演進」，老師和家長可以據此成績，輔導學生適性入學，而英國學生的會考成績，除了跟升學有關，還和未來出社會的工作直接連結，「或許台灣有一天會走上這一階段」。

「台灣家長教育聯盟」對於吳茂昆部長這段發言感到震驚，並發聲明予以嚴厲譴責。謝國清表示，23萬名國三生冒著酷暑參加國中教育會考，他們早已無眠無日，犧牲假期與非考科的課程，為的就是這場早已走調的教育會考，現況不但和原初設計的目的完全不同，也跟國外的教育會考目的不同，吳茂昆身為教育部長，本應虛心弄清楚現況，甚至思考如何讓國中教育會考回歸基本學力檢測而非升學之正途，但吳部長竟輕率發言，不但沒有想要正面改變的意圖，甚至打算推升國中教育會考成為未來企業界用人的條件。

謝國清表示，吳茂昆接任部長時曾提及，到了高中，才知道家裡附近那條溪叫做秀姑巒溪，當時外界還以為吳茂昆充分了解目前國中生的處境，然而今天的發言，顯示不但不夠瞭解，還相當自以為是，台家盟除了嚴厲譴責，並要求吳部長應比照大學考招的改革模式，立即啟動國中教育會考的改革研討。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政抨擊，從吳茂昆的說法，可以看出內心的價值觀不僅支持考試入學，還支持考試和就業連結，這種以考試成績決定高下的做法，正是中小學教學扭曲、學習和生活脫節、學習壓力大的問題所在。他強調，國家多年來的教育政策均是要促使教學正常化，蔡英文總統選舉政見也希望學生快樂學習，都以「免試入學」做為重要政策，但教育部長的想法不僅脫離教育政策，也和蔡英文的政見背道而馳，如果吳茂昆繼續擔任部長，不知道會將教育扭曲到什麼程度。奉勸他趕快順應民意、自請下台，以免貽笑大方，也拖累執政團隊。