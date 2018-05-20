基隆國際帆船賽 基隆嶼帆影點點

2018基隆國際帆船賽-基隆嶼遶島賽今日在潮境海灣正式登場，為基隆夏季的潮境海灣節系列活動揭開序幕，眾多參賽帆船在海面競速，美不勝收。（記者俞肇福攝）

2018-05-20 18:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕2018基隆國際帆船賽-基隆嶼遶島賽今日在潮境海灣正式登場，為基隆夏季的潮境海灣節系列活動揭開序幕，市長林右昌特別搭船出海主持鳴笛起跑儀式，並與許多市民近距離體驗這場海上盛會，林右昌表示，將規劃在明年搭乘帆船前往姐妹市-日本宮古島訪問，打造城市交流的新模式。

2018基隆國際帆船賽-基隆嶼遶島賽共有28艘國內外帆船參賽，比賽結果（A組）第一名日本 J/RIZA、第二名日本 莎菲亞號、第三名香港高飛號；（B組）B組第一名日本 夢不盡、第二名台灣海寶2號、第三名台灣芋頭蕃薯。

林右昌指出，今年基隆國際帆船賽吸引了超過30組國際團隊參賽，經資格審查後共有28艘帆船參與，船籍國包括日本、美國、台灣、香港等國家，此賽事不僅為台灣與日本唯一的重型帆船比賽，更是日本跨國比賽的三大賽事之一，基隆市和日本宮古島也因為長期合作辦理這場國際賽事而締結為姊妹市。