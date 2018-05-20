高思博批騎車如騎馬 南市府：路平成果無庸置疑

2018-05-20 18:23

〔記者蔡文居／台南報導〕爭取國民黨台南市長提名的前政務委員高思博今天質疑行政院長賴清德在台南市長任內，5年投入23億元的「路平專案」，卻讓市民抱怨路更不平、更難行，嘲諷在台南騎車如騎馬。南市府今天下回應說，近年來各縣市紛組團觀摩，中央考評也獲第一，路平成果獲肯定，無庸置疑。

市府工務局表示，南市府自100年起推行路平專案至106年完成案件為止，市府在專案的執行經費上共投入26.2億元，7年來在中央營建署的道路考評，兩次獲得直轄市第一名殊榮，其餘均名列前三名，台南市屢獲優等肯定，顯見南市道路品質較之以往、與其他五都比較，均有顯著異的品質。

其中，在道路工程的創新工法與品質管理要求，如10公分分層鋪設、高程測量、路基改善、孔蓋下地減量、橫縱洩水坡度調整、分隔島更新等技術層面，都創一時之先，成為國內道路工程技術的領頭羊。

另外，南市府逐年檢討專案內容，不斷創新要求，如3年禁挖納入自治條例、首創瀝青駐廠人員教育訓練、平坦度要求逐年提高、鼓勵孔蓋調平新工法，減少孔蓋施工時間及保障用路人安全、開發管線挖掘即時APP等，相較其他縣市政府更是獨創與不斷精進；道路品質不佳所造成的國賠案件也逐年減少，民眾行的更安心，近年來嘉義縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣、新竹市、高雄市、台中市、彰化縣、基隆市等縣市工務單位分別組團前來參訪路平成效，即以顯見路平成果已深獲市民、中央與其他縣市政府肯定，無庸置疑。

工務局表示，提供市民平坦安全回家的路一直是市府給予市民的承諾，未來路平專案仍會持續推動，並將加強整合管線挖掘部分，市府的努力與成果相信自在人心。