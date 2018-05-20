就是要「520」我愛你 桃園225對新人登記結婚共度一生

28歲的褚政霖（前左一）及29歲劉千寧（前右一），因大學時期參加活動，認識至今已11年，雖然男方現在在中國工作，女方待在台灣，但二人人不受距離影響，決定在今天互許終生。（記者魏瑾筠攝）

2018-05-20 17:59

［記者魏瑾筠／桃園報導］今天是5月20日，因為有著「我愛你」的諧音，許多新人會選擇在這天辦理結婚登記，桃園市選擇在今天結為連理的新人，其中不乏有台日聯姻、跨國遠距離戀愛及年輕小爸媽等組合。34歲台籍的顏宏文，到日本旅遊時一見鍾情同齡的日本籍吉武優子，回台後二人靠著LINE保持聯繫，感情迅速增溫，交往8個月就決定攜手一生。

28歲的褚政霖及29歲的劉千寧，在大學時期參加活動認識至今已11年，當時褚政霖的目光即深深被漂亮、活潑又大方的劉千寧吸引，雖然褚政霖現在在中國廣東省工作，劉千寧在新北市三峽區工作，但相隔兩地的2人，沒被遠距離打敗，決定在今天互許終生；今年22歲的潘文浩及劉芊愛，交往前在網路上認識已有3年多，去年劉芊愛因深深被男方吸引，等不及潘文浩先開口，決定勇敢追愛，她說，因為先生是一個老實、遲鈍的男生，所以才敢大膽倒追，有時候老公覺得自己的行為很浪漫、貼心，也讓她覺得很可愛又很好笑，已有孕在身的她，盼能幸福跟先生過一生。

桃園市八德戶政事務所主任王瓊慧表示，今年該區共有27對新人在今天結為連理，包含25對提前登記、選擇今天生效及2對今天親赴現場登記的新人，同時為祝賀及鼓勵生育，戶所也贈送象徵好孕到的金鏟子及玫瑰花，祝福新人早生貴子、永浴愛河。桃園市蘆竹區戶政事務所主任吳信杰表示，蘆竹區共有17對新人在今天結為連理，包含8對提前登記、指定今天生效及9對今天親自到場登記的新人，而戶所也贈送「甜蜜對杯」，祝福新人感情幸福甜蜜。

桃園市龜山區戶政事務所主任林郁亭說，今天共有6對新人現場登記，加上提前至戶所登記並選擇在今天生效的13對新人，總計共19對，戶所致贈新人對碗及筷子，祝福新人「雙雙對對、萬年富貴」；據桃園市民政局統計，桃園共有225對新人於今天結為連理，包括今天親自至戶所辦理的139對，及提前3天並指定在520生效的86對。