南投沙雕展到10月 找麻豆推攝影賽吸人氣

南投沙雕展期到今年十月底，縣府文化局推出全國攝影比賽，現場找來麻豆與沙雕合影，呈現沙雕不同風貌。（記者劉濱銓攝）

2018-05-20 18:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投沙雕展在今年農曆年掀起觀展熱潮，但許多人都以為過完年就撤展了，實際上展期持續到今年10月底，南投縣文化局今與南投縣攝影學會合作，舉辦沙雕攝影比賽，邀請全國攝影同好展現沙雕之美，並請來「麻豆」與沙雕合影，為攝影比賽增色，也盼藉此推廣行銷，拉抬沙雕園區人潮。

文化局表示，南投縣攝影學會在全國有多個友會，透過攝影比賽將可號召攝影團體到此觀展、拍照，尤其沙雕內容呈現南投觀光景點、產業人文，例如日月潭、鐵道、茶園等，還有天馬行空的藝術創作，作品多元有看頭，盼藉由攝影鏡頭呈現沙雕不同風貌，進而推廣沙雕藝術之美。

南投縣攝影學會表示，該會成立30年，會員有1400人，與全國攝影團體互動頻繁，沙雕園區位在國道3號南投中寮交流道下，有高聳國道高架做遮蔽，看沙雕不怕日曬雨淋，相當適合拍照，此次攝影賽收件至9月10日止，首獎獎金1萬元，10月13日在南投文化局展出，希望攝影同好一同響應交流，詳情可上網http://www.nthcc.gov.tw/A3_1/content/5588，或洽0963-255022。