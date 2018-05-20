520基隆未婚男女聯誼 男生報名是女生5倍

基隆市政府舉辦未婚男女聯誼活動，市府特地挑選５２０（諧音我愛你）的特別日子舉辦，希望大家能找到另一半；市長林右昌（前排右四）與慶安宮主委童永（前排右五）在慶安宮廟埕空地，與未婚男女合影。（記者俞肇福攝）

2018-05-20 17:51

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府去年首度辦理「愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動，媒合成功率近3成，戀愛巴士今天下午再度上路，第一梯次有300多人報名，報名男生是女生5倍，市長林右昌鼓勵大家勇敢追愛，並計畫明年為超過45歲的熟男熟女辦聯誼，讓愛在基隆蔓延。

去年未婚聯誼活動首度開辦，成功速配11對男女，其中一對，今年11月要結婚了。今年增加報名人數，第一梯次60人，有300多人報名，女生50多人，其他都男生，近9成男生是大學畢業、更有3成擁有碩、博士學歷，最後篩選出最優的30人參加聯誼。

基隆市政府「2018愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動，60名未婚男女搭乘戀愛巴士，先到慶安宮參拜月老、祈求紅線，市長林右昌也特別到場祝福大家透過活動找到心儀對象、早日締結良緣。

林右昌除了先祝福大家都能夠找到心儀的對象、締造好姻緣，也感謝慶安宮主委童永，童永承諾只要透過這次活動在一年內結婚者，將為新人送上大紅包，也透露去年因為有心急的家長出面爭取，讓市府決定再加碼舉辦一梯次未婚聯誼活動，不過還是有很多人報名擠不上。