特戰兵跳傘墜地....竟有酸民嘲諷「全民納稅錢醫你」

特戰兵秦良丰目前仍在童綜合醫院加護病房觀察中。（圖擷取自臉書）

2018-05-20 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕特戰兵秦良丰日前參與漢光演習預演時，發生主、副傘未開墜地意外，目前仍在加護病房觀察中，傷勢穩定、復原狀況良好，國防部長嚴德發也表示「會盡一切力量醫治」。沒想到卻有網友發文嘲諷，「自己跳失敗，還要全民納稅錢醫你」，文章一出慘遭其他網友砲轟，怒批「不然你去跳啊！」、「真悲哀」。

這名網友在PTT發文質疑秦良丰，認為跳傘需要經過嚴格的訓練，「但還會跳失敗，不就是人為因素嗎」，還懷疑就是傘沒摺好才會發生意外，甚至還說「從那麼高的地方摔下也要全民買單嗎？是不是要調查一下有沒有買高額壽險？自己跳失敗，還要全民納稅錢醫你？」

這名網友最後還胡亂舉例：「以後想死的都來公務員，國家免費幫你醫到好，死了還有一筆錢可拿，全天下最爽的就是公務員了，勞工死沒人理！」如此沒有同理心的文章一出也立刻遭到批評，許多網友紛紛留言「不然你去跳啊！」、「國家之命脈是國防 不全民買單，不然你要去當兵？」、「幫保家衛國的軍人買單，本就沒問題」、「這位傘兵因公受傷，我覺得用納稅錢救他很值得」、「演習視同作戰，你還是下去吧」、「發這種文章還真悲哀」。

更有網友強調：「國軍演習視同作戰，國家本來就該對因戰受傷之官兵負起照顧義務！」。