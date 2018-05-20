會考自然計算題具鑑別度 要拿A++只能錯2題

補教自然科老師楊過指出，今年會考自然科的計算只有5題，但鑑別度也出現在這5題，至於整份試卷強調圖表解釋，重點不是基本觀念對不對，反而是考生要先看懂題目才能作答。（記者吳柏軒攝）

2018-05-20 17:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕補教老師分析今年國中教育會考自然科題目，指出今年試卷重視「圖表解釋」，甚至重點不在基本觀念，要先看懂題目才能作答，雖計算僅5題但具鑑別度，前段競爭恐激烈，要拿A++（精熟中最高等級）恐只能錯2題。

台北市補教協會解題代表、自然老師楊過分析，今年自然科總題數54題，其中計算只有5題，數量不多，但剛好難題也都落在計算題上，能考出鑑別度，考驗考生自然科的觀念與定義是否清楚。

然而在未來教育趨勢下，會考自然科也走向「圖表解釋」，楊過說，不知道好不好，其實今年創意題出得漂亮，但因為圖表題讓考生必須先讀懂題目，才能後續作答，對中段學生有唸書但不太靈活，可能會吃虧，並非具有基本概念就容易作答。

楊過說，分析題目分類，理化跟地科的各個篇章都有考到，分布算平均，但生物的光學、消化作用、內分泌等基礎都沒考到，且不是1、2年沒考，而是延續多年，不太清楚出題趨勢。

楊過認為，今年題目難度算中等，但因創意出題，除了考學生的本質學能，也考其閱讀理解，但國中生現在人手一支手機，訊息接收也多圖像為主，文字使用較弱，建議考生多加強，同時面對會考，也要能先「判題」，看到題目知道其對應的科目及單元，不要在拼命練習寫題目等。

楊過分析，今年自然科若要拿到精熟（A）等級，只能容錯7到8題，若要拿更好的A+，只能容錯5題，要拿到最好的A++等級，只能容錯2題。