聽見夢想的聲音 慢飛天使愛心園遊會健走義賣熱鬧滾滾

罹患粒線體缺陷及馬凡氏症候群多重罕見疾病的于昕蕎（右二），擔任活動代言人，並提供畫作義賣。（記者廖淑玲攝）

2018-05-20 20:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為幫助慢飛天使快樂成長，正聲雲林台今天結合地方各界舉辦愛心園遊會，多重罕見疾病患者于昕蕎代言並提供畫作，製作成筆記本和運動毛巾義賣，邀請民眾一同健走，聽見小天使的夢想。

除了精彩節目表演，還有環球科技大學時尚系學生愛心義剪、林權祥攝影班也在虎尾湧翠閣免費幫慢飛天使拍全家福，期盼每位慢飛天使在大家細心呵護下平安健康長大，雲林縣長李進勇、雲林縣議員蔡秋敏、虎尾鎮長林文彬等人也來參加活動為他們加油。

活動中許多民眾陪同雲林縣內60戶慢飛天使家庭健走，立委張麗善、虎尾鎮代會主席丁學忠等人都專程到場和孩子同樂，氣氛熱絡，台上魔術表演邀家長同樂，吸引全場笑聲不斷。

罹患粒線體缺陷及馬凡氏症候群多重罕見疾病的于昕蕎，不僅擔任此次活動代言人，也提供她的畫作設計製作成筆記本和運動毛巾義賣，昕蕎媽媽也藉此機會與慢飛天使家長分享如何鼓勵孩子朝夢想的天空飛翔。

虎尾若瑟醫院早療師也到場宣導「早期療育」的重要性，雲林家扶中心主任廖志文也呼籲各界多多支持早療，幫助這些家庭有更多勇氣走未來的路。

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