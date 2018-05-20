雷霆戰鼓震天 新北鼓藝節今晚新莊登場

鼓者賣力演奏，為新北市鼓藝節揭開序幕。（新北市文化局提供）

2018-05-20 16:54

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市國際鼓藝節「匯擊世界級的精彩」開幕式今天晚間7點，將在新莊體育場陽光草坪登場。邀請前太陽馬戲團首席舞者張逸軍高掛15尺高空上呈現720度的自體旋轉，擊響雷霆戰鼓上8個方向的鼓，而優人神鼓則帶來《鼓聲圓滿》的演出。

今年結合唐宋時期的「茶鼓文化」，以及源起新莊寺廟的製鼓技藝，展演主軸為「夏‧冰茶鼓藝交響樂」，提供市民品茶聆鼓外，開幕式重頭戲由張逸軍與極鼓擊團長張家齊分別化身雷神、風神，搭配獨家打造的「雷霆戰鼓–四爪八鼓高空懸吊」，以跨國製作的世界首演為鼓藝節盛大揭幕。

此外，來自斯里蘭卡的創新先驅Thuryaa womens’drums ensemble融合斯里蘭卡三大傳統樂器及現代的爵士鼓，自成一格的打擊樂帶給觀眾前所未有的演出，而俄羅斯團隊SPLASH結合聲光與LED科技創新鼓藝，絢麗的舞台表演。

新北市文化局表示，27日新店碧潭東岸廣場將有「黃瑞豐流行爵士樂團」、「天鼓擊樂團」，以及韓國傳統四物鼓團隊「HATA」團隊演出，另外，6月2日、9日、10日還有三場分別在三峽、八里、金山的微型巡演。