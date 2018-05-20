新北聯合婚禮搞創意造型五花八門 扮皇帝也撞衫

2018-05-20 17:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市聯合婚禮今（20）日在市政府前市民廣場舉行，市長朱立倫、副市長李四川分別為120對新人證婚、主婚，呼應今年創意變裝主題，有新人冒著酷暑穿上厚重的龍袍、皇冠，還有漫威英雄裡的的美國隊長娶了神力女超人，日本推理動漫的柯南配上韓劇角色大長今，新人們扮演的角色五花八門，氣氛相當熱鬧。

朱立倫今天早上剛從美國返台，下午為新人證婚、抽獎，朱立倫看到現場還有多位新人扮成皇帝、皇后，特地提醒這幾位「皇帝」說，「終生只能有一個皇后」，也不能有妃子，要終身相許；朱立倫還透露，120對新人中已有19對有孕在身，要求每對新人婚後努力「做人」，「新北市的人口就靠大家了」。

參加聯合婚禮的新人呼應創意變裝主題，有各式各樣的造型，包括電影「神鬼傳奇」的印和闐搭安娜蘇娜姆、最近熱門中國電視劇「軍師聯盟」裡演的曹丕與甄姬，有新人扮成美國隊長搭神力女超人，還有人扮電玩遊戲「仙境傳說」男女神官、動畫片「動物方城市」尼克與茱蒂、美女與野獸、柯南配大長今等，五花八門。

其中，新人李吳曼博95年任職於新北市消防局新莊分隊時，與隨救護車出勤的學生救護志工王瀞瑩從相識而契合， 2人約會不是在分隊備勤室待命，就是一同出勤蹲在街頭對傷患進行外傷包紮，甚至是在救護車上對心肺停止患者進行CPR急救等，用救護勤務慢慢寫下不同於別人的愛情故事。