現場體驗舞獅 台中巧聖仙師文化祭有看頭

台中巧聖仙師文化祭-台閩大匯獅，民眾體驗舞獅的樂趣。（記者歐素美攝）

2018-05-20 17:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中巧聖仙師文化祭今天在東勢客家文化園區登場！台中市客委會邀請張信裕、張鳳奇、魏泰瑞及林銘通等4位木藝大師現場創作，並有閩客大匯獅展覽，各式獅頭工藝吸引民眾參觀，並現場體驗舞獅，廣場還有武藝等表演，吸引大批民眾到場，相當熱鬧。

台中巧聖仙師文化祭，除邀請張信裕、張鳳奇、魏泰瑞及林銘通等4位木藝大師，現場表演雕刻獅頭、魯班公、傳統櫥櫃椎接工法及竹編外，今年並特別舉辦「閩客大匯獅」展覽，呈現台灣與客家獅的不同。

台中市客委會表示，台灣獅有開口獅及閉口獅兩種，客家獅屬於開口獅，獅頭在過去具有神明之力，每個獅頭都是師傅手工獨一無二的工藝彩繪作品，希望藉由巧聖仙師文化祭活動，保存傳統民俗活動的文化風貌及推廣技職教育精神，除讓民眾享受文化饗宴，同時也宣揚魯班公「聰穎、勤奮、誠信、創新」的文化精神。這項展出將為期2週，從5月20日至6月3日止。

台中市副市長林陵三及行政院客委會副主委楊長鎮，今天也在台中市客委會主委劉宏基陪同下，參觀展出的獅頭及木藝大師現場表演，林陵三及楊長鎮並象徵性在魯班公及獅頭雕刻中開鑿。

行政院客委會副主委楊長鎮表示，巧聖仙師文化節已由客委會列入全國客庄十大節慶，全台聚落都有些許公廟，但以巧聖仙師作為核心公廟的非常少見，東勢以工藝立鎮，這種動手去做、認真去做的工匠精神，是台灣目前很重要的一個文化園地，希望客家人重視工匠的文化能成為台灣經濟發展的一個基礎，而這個文化不只是客家文化，而是台灣各族群可以共同經營的文化，並作為台灣經濟續往前走很重要的動力。