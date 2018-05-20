體驗山海圳國家綠道 台中社大師生走訪直呼不過癮

台中市五權社大師生走訪台江山海圳綠道，微風林蔭仍十分舒服，希望下一次可以走更遠。（記者蔡文居攝）

2018-05-20 17:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台江山海圳綠道被列入國家綠道計畫，台南社大台江分校等地方團體呼籲全國社大師生一起來走讀台江綠道，今天下午台中市五權社大師生50多人，在台江分校執行長吳茂成解説下，前往台江綠道走讀，即使是下午豔陽天，微風林蔭仍十分舒服，美麗的綠色隧道十分吸睛，大家紛紛拿起手機拍照打卡。參訪學員說，希望下一次可以走更遠，今天走得不過癮。

社大台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學，結合台南市政府、在地台江流域學校，守護河川，營造台灣山海圳國家綠道，今年台江山海圳綠道終於也被列入國家綠道計畫。

今天下午，台中市五權社大師生志工50多人，特別前來海尾朝皇宮參訪大廟興學，同時實際走訪台江山海圳綠道，同學們走在台江楝樹的綠道上，林蔭下吹著微風，大家說風景十分漂亮，美麗的綠色隧道十分吸睛，大家紛紛拿起手機拍照打卡，直呼不過癮，希望下一次可以走更長的綠道，也相約下次有機會，再一起跟著台江志工，從朝皇宮沿著台江山海圳綠道走到烏山頭水庫。

隨後，大家也前往台江社區博物館示範點，參觀十三佃鄭家古宅，由鄭新讚老師帶著侄子鄭忠勝先生解說，五權社大師生對鄭家子弟重新彩繪祖茨，典藏台江農村文物的行動，十分讚賞，留下深刻印象。他們說，回到台中市之後，將會思考如何以大廟興學的經驗，推動大樓社區的興學工作，重新將人與人之間的人情關係再度連結起來。