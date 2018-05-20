會考英語閱讀占分高 要轉念才能解題

補教英語老師王東昇指出，今年英語考出課綱核心素養，考驗考生圖、文的理解能力，閱讀加強，但不能望文生義，要轉個彎，分數會更好。（記者吳柏軒攝）

2018-05-20 17:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕補教老師評析107年國中教育會考英語科，發現題目中閱讀題組增加至12題，但重視圖文理解，考驗考生的核心素養，要運用英語能力，且整合思考邏輯，看到文字不能望文生義，要稍微轉一個念頭，思考其背後隱藏的意義，「轉個彎，分數會更好。」

台北市補教協會解題代表、英語老師王東昇認為，今年會考英語科題目閱讀量偏中長程度，考出核心的關鍵能力整合，要先看懂圖及文，之後理解，使圖表題成為亮點，如題組25到26題就考網路購衣流程，讓英語成為能夠「帶走的能力」，而非考完就忘。

王東昇還說，今年題目亮點還有考了旅遊及觀光等，如一篇閱讀考介紹蘇黎世的城市風光，還有一篇考出去旅遊的省錢小秘訣等，此外各類小知識題也不缺席，如29、30題組考動物為何會甩動身體，35到37題組則考動物保育，38到41題則考有關性別平等的議題，其中再動保跟性平的題組上，單字量稍微超出國中生的基本能力，可能在此部分呈現「城鄉差距」問題。

王東昇認為，今年會考英語科算中間偏難，但算是跟未來108新課綱有銜接，呈現核心素養、關鍵能力，生活化文章出的多，解題思考重於按圖索驥，跟考生再學校模擬考的題型類似，即使有艱澀的字，但也非解題關鍵，只要掌握「後句解前句、後字解前字」概念，花點時間就能得分。

另王東昇評估，今年考生再英語要拿到精熟（A），只能容錯4到5題，要拿A+則容錯3到4題，要得最好的A++則只能容錯2題。