520結婚夯！分工先喬好 桃園男性願負責4成家務

桃園區戶政事務所有30多對新人預約登記結婚，現場熱鬧甜蜜。（圖由桃園區戶政事務所提供）

2018-05-20 16:54

［記者陳昀／桃園報導］520我愛你！桃園市過去3年每年都有約300對新人選在這天登記結婚，今天各區戶政事務所一樣人潮滿滿，其中桃園區戶政事務所光預約就有30對，該所今年還首創「家務分工貼貼樂」闖關遊戲，讓新人先討論未來的家務分工，有不少男性願意當「疼某暖男」，4成家事為男性獨自負擔。

為了祝福新人，桃園區戶政事務所限量贈送街頭藝人徐滄鈦繪製的「雙人Q版速寫」，公告活動後20對名額被迅速秒殺，今天拿到的新人也能將幸福畫面「永恆定格」，極具紀念意義。

特別的是，桃園區戶政事務所現場安排「家務分工貼貼樂」闖關遊戲，讓新人事先討論未來由誰負責洗碗、洗衣，新人在現場熱烈討論，互動甜蜜有趣，桃園區戶政事務所主任廖麗卿說，用意在提醒新人，新婚浪漫之餘，也要用心經營和諧生活，活動中統計，有40%家務由男性負責、女性35.4%、24%為共同負擔，也讓她大讚：「桃園有很多疼老婆的暖男！」

今天登記的新人王崑皓、吳盈燕分別來自高雄、板橋，2人在網路上的國家考試群組認識，準備過程萌生愛芽，今年也雙雙上榜錄取監所管理員，目前在矯正署受訓，未來打算在桃園落地生根。

桃市民政局統計，5月20日、西洋情人節、七夕情人節，這3天是結婚登記的熱門日子，過去3年全市於520登記結婚的新人都有300對上下，2015年359對、2016年293對、去年318對。