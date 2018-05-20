模擬聯合國會議 南光高中秀多元學習成果

南光高中舉辦2018年南光模擬聯合國會議，學子探討歐洲難民人權、108課綱教育改革等議題，展現多元學習成果。（記者王涵平攝）

2018-05-20 17:13

〔記者王涵平／台南報導〕南光高中舉辦2018年南光模擬聯合國會議，學子探討歐洲難民人權、108課綱教育改革等議題，展現多元學習成果。

與會學子除該南光60位，另有雲林永年高中、嘉義竹崎高中、嘉義高工、台南一中、長榮中學、岡山高中、鳳山高中等20位，嘉南地區總計80位。

嘉義竹崎高中何偉豪（模聯社長）、高雄岡山高中林育呈及林濬承與南光模聯社社長湯旭含共同主持會議。兩場會議包括聯合國人權理事會（UNHRC）探討「羅興亞難民人權」議題，使用英文作為官方語言；台灣青年高峰會（TYS）以中文探討108課綱教育改革的影響。

整個會議活動由學生主導規劃，從文宣設計到資訊傳播，從議題規劃到會議主持，皆由學生一手包辦，展現多元學習成果。

學生模擬各國代表進行聯合國各種組織會議議程，透過語言探索異國文化，進行跨文化反思，提升社會參與並培養國際觀。

南光指導教師洪俐璟成立「模擬聯合國社」3年，平常社團課程以國際議題新聞及資料蒐集、演辯技巧、批判性思考、模擬聯合國會議文件撰寫為主，學生除積極參與校際間辦理的模擬聯合國會議，對於國際事務能更進一步關心與了解，藉此訓練語言表達及辯論等能力。

南光高二生張孟涵參與模擬聯合國活動，開拓視野，錄取東南亞聯合世界書院（United World College of South East Asia） 新加坡杜佛校區，且獲全額學雜費獎勵補助。