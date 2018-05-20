翻轉性別偏見 雲林0～100歲女性臉譜蛻變天真女童

雲林百名女性臉譜最後以兩歲王姓女童成圖，既是創舉也是壯舉。（記者廖淑玲攝）

2018-05-20 16:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為消除性別歧視，提昇性別平等，雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配補助款今天在古坑綠色隧道公園推出雲林0-100歲女性臉譜展，搭配免費文創DIY體驗、藝文表演、遊戲，翻轉傳統性別偏見。

雲林縣府聯合縣內婦女保護會、新知婦女會等婦女團體推出雲林0-100歲女性臉譜的「雲女映象展」，呈現出一幅天真活潑動人的2歲女童笑臉，突顯出所有女人內心一如孩童的美麗及迷人，創意十足又讓人讚賞。

活動中還設計家務分工、人人平等、踩街、翻轉性別偏見的遊戲，吸引民眾參與，雲林縣長李進勇到場與大家同樂，親手製作春捲送給女性朋友，向所有女性致敬。

李進勇強調，21世紀是「以女為尊、以女為主」的社會，縣府特別在充滿愛與感恩的5月聯合縣內婦女團體舉辦「性別歧視SayBye、雲林ㄟ查某仔囝SayHi系列活動」，從雲林縣政府做起為女性同仁營造平等、安全、友善的工作環境，也呼籲男性朋友一起分攤家務，打造平等家庭關係。

活動中最受矚目的雲女映象展，集合0-100歲女性臉譜、有上班族、農夫、黑手、學生、家庭主婦，也有嬰幼兒到百歲人瑞，尤其最後變成一幅天真無邪的女童像，讓人看到女性璀璨生命力與勇敢無懼的特質。

該展來自雲林縣社會關懷協會總幹事賴惠華策畫，她說，光「募臉」就募了近半年，再花一個月時間一一拍照，最後以2歲王姓女童成圖，感謝所有「獻臉者」，才得以完成此一創舉也是壯舉。

雲女映象展集合零至百歲的女性臉譜，讓人人稱讚不已，右一為策展人賴惠華。（記者廖淑玲攝）

雲林縣內婦女團體加入遊行，宣導消除性別歧視。（記者廖淑玲攝）

雲林縣長李進勇（左二）親手製作春捲送給女性朋友。（記者廖淑玲攝）

雲林縣長李進勇製作春捲並送給女性朋友，向所有女性致敬。（記者廖淑玲攝）

雲林縣政府結合婦女團體宣導消除性別歧視，提昇性別平等。（記者廖淑玲攝）