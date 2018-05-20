國中會考高雄考區 今有14件違規

國中會考今結束，考生開心跳起來慶祝！（記者方志賢攝）

2018-05-20 16:28

〔記者方志賢／高雄報導〕國中教育會考今進行第2天考試，考自然、英語閱讀、英語聽力，高雄考區有14件違規事件，比起第一天31件違規明顯減少，為避免帶手機發出聲響被扣分，有學校貼心為考生保管手機，另有學校備大冰箱，提供冰涼礦泉水、濕紙巾，讓考生大喊幸福。

國中會考今上午第一節考自然，考生普遍認為考題中間偏易，比學校模擬考題簡單，民族國中考生陳音孜與張文馨說，不少題目很生活化，例如體感溫度、聖嬰現象等，只要觀念正確不難作答，兩人都說做完題目還有10多分鐘檢查。

第二、三節考英語閱讀與聽力，大部分考生認為，英語科考題題目廣泛、生活化。鼎金國中考生范芳琳表示，英語閱讀題目中間偏難，許多題目很長，穿插許多人名，需仔細推敲才能解題，另名考生蘇柏諭說，英聽考題不難，平時多練習，即可得心應手。

高雄市教育局長王進焱、主秘游淑惠，今上午至三民高中等多處考場巡視，不打擾考生考試，於休息時間到各國中所設的考生服務區為考生加油。

高雄考區第一節缺考230人、第二節缺考236人、第三節缺考350人。今有14件違規事件，分別是交答案卡（卷）後修改答案者計1件，考試正式開始後30分鐘內經糾正仍強行出場計1件，提早翻開試題本、提前作答或逾時作答，經制止後停止者計6件，攜帶非應試用品進入試場者計2件，電子表發出聲響者計1件，違反試場規則輕微者計3件。

昨天第一天考試，高雄考區有31件違規事件，不少是考生的手機發出聲響被扣分，鼎金國中考生服務團，貼心為考生保管手機，依班級細心分類，並叮嚀不要帶手機入考場。

另民族國中也準備了大冰箱，為考生準備冰涼的礦泉水、飲料與濕紙巾，隨時能消暑應考。