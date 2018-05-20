茶席、音樂、兒童劇 竹北新瓦屋上好茶活動多

新竹縣客家桐花祭系列活動「新瓦屋好客上好茶」，今天在竹北新瓦屋登場，有茶道展演、音樂會、茶市集到兒童劇表演等多元節目。（記者廖雪茹攝）

2018-05-20 16:31

［記者廖雪茹／新竹報導］2018花見浪漫台三線-新竹縣客家桐花祭系列活動「新瓦屋好客上好茶」，今天在竹北新瓦屋登場，有茶道展演、音樂會、茶市集到兒童劇表演等多元節目；只需50元銅板價，即可體驗在地好茶，吸引許多親子參加。

「新瓦屋好客上好茶」今天上午11點起，由13好市集和食茶桐樂市集展開。縣長邱鏡淳表示，今年好客上好茶以「結合在地，接軌國際」為主軸，安排傳統在地茶席體驗，以及老字號茶廠如錦泰、台紅、沙坑等展售，還特别邀請國際茶文化專家展演日本茶道。

其中，今年新增的「享樂茶席」，加入擂茶與手搖調味紅茶，還有在地仙草DIY體驗，只要50元銅板價即可體驗，還送紀念杯乙只，讓參加的親子覺得收穫滿滿。

下午2點，阿法樂團帶來草坪音樂饗宴；3點接著由「海波劇團」演出生動又有趣的「精靈傳說兒童劇」，孩童笑聲此起彼落。

另縣府今天也在新瓦屋舉辦「食安五環扣、健康安心GO」FUN闖關活動，由邱鏡淳帶領縣府5局處首長，宣誓新竹縣維護食品安全的決心與執行成效，並與元培醫事科技大學簽署合作備忘錄，針對多項前瞻性的食安議題進行合作交流，盼整合產官學資源，發展在地食安特色、強化食安風險評估。

現場除了縣府設計的食品安全闖關遊戲，還有元培科大教導民眾如何分辨酸價過高油脂，以及如何辨識含有過氧化氫、二氧化硫、亞硝酸殘留的食品，讓民眾體驗和操作。