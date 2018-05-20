「五力熊厚」闖關賽 大甲托育中心嗨翻天

大甲托育資源中心舉辦「五力熊厚」活動，家長帶小朋友一起闖關玩遊戲，增進親子關係。（記者歐素美攝）

2018-05-20 16:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市社會局委託弘光科技大學幼兒保育系承辦大甲托育資源中心，今年已經邁入第5年，大甲托育中心今天在大甲國中活動中心舉辦「五力熊厚」活動，邀請100對家長帶著小孩參加闖關活動，希望透過活動增進照顧者與幼兒間的正向互動，讓孩童平安健康長大。

大甲托育中心今天共設計了5種競賽關卡，有家長背幼兒指令賽、寶寶爬行、寶寶搬積木、撈魚遊戲、寶寶投球家長拿篩子接球互動遊戲，每個關卡皆分年齡層進行，每場次20對親子，家長在一旁大聲呼喊加油，比小寶貝還要緊張。

兒童福利聯盟文教基金會中區辦事處、兒童發展通報中心等皆是首次參與的協辦單位。大甲托育資源中心督導江思儀說，希望透過活動，讓家長認識更多兒福相關機構，增加求助管道。

參與家長表示，前一陣子傳出小孩受傷事件，每次看了都很揪心，有時候照顧者的疏忽，造成小孩生長過程產生陰影，活動中有專業的托育人員教導如何預防及避免孩子受傷，也學習如何挑選良好的托育機構，「參加活動也可以增加親子關係，真的很不錯。」

江思儀指出，大甲托育中心每週二到週六上課，課程中老師會透過說故事的方式，引導小朋友認識自己的身體、情緒，透過肢體互動學習保護自己，並與台中市第四區居家托育資源中心協力辦理嬰幼兒常見行為問題輔導策略、認識嬰兒猝死原因及防治、居家托育人員檢視、居家托育保親互動溝通技巧及經驗分享等課程，供家長參與。

江思儀表示，台中市政府推動「一區一親子館」計畫，目前托育中心服務的對象是0到3歲的小孩及其家長，但是，親子館服務對象為0到6歲，為了落實親子館的計畫，資源中心預計在明年增設空間，擴大服務對象，因此，也趁著辦5週年活動提早宣傳托育中心將要轉型。