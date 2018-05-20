2處城市入口新意象 讓人看見新竹

2018-05-20 16:18

［記者洪美秀／新竹報導］改變城市入口新意象！新竹市府在公道五路及光復路2處高速公路交流道匝道口設置新的公共藝術如風的行板，豎立「智慧光點」與「山水律動」2座新藝術裝置，讓不少民眾發現竹市的城市入口變得不一樣了，市府表示，未來還會有「嗨！新竹」等大字體，要讓民眾感受到幸福城市的抵達感。

市府城銷處表示，每座城市都應有專屬的城市地景和抵達感，竹市公道五路及光復路是中山高速公路系統進入竹市的交通要道，但數十年來，卻擺了幾個獅子會等單位贊助的柱子，不僅讓市民毫無抵達感，更覺這些柱子難以突顯城市的入口意象，市府利用科管局的補助款，邀請在地藝術家賴純純以兒童城市、風城、科技城等城市特色發想，在公道五路設計「智慧光點」、光復路設計「山水律動」，希望一改城市的入口意象，展現新風貌。

城銷處表示，公道五路交流道口的「智慧光點」是高12公尺的大型雕塑，由黃、綠、黑3個顏色構成，代表活力創意、永續環保和沉穩的城市特性，簡潔的立體造型如同金頭腦，代表竹市是座科技城市。

另光復路交流道口「山水律動」以圓柱排列成長約18公尺的穿透立面，配合人工草階由下往上設置照明，高低錯落的光影，猶如山稜高低起伏的造型，是以竹市的地形及人文氣質和風城特性所設計。

城銷處表示，這2座新的城市入口意象，主體公共藝術已安裝快完成，市府還會搭配光復路龍山國小的人行步道與城市入口意象做設計調整，而公道路五路則會搭配大型輸出文字像是「嗨！新竹」等意象，讓外來客知道「新竹到了」。

城銷處強調，新的入口意象是由委員會評選出的設計師所設計，期許透過城市入口意象的改變，展現風城新意象，更歡迎全國民眾來到竹市這座充滿人文、科技與歷史的年輕古城。