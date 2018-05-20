大安水蓑衣再現花博豐原葫蘆墩展區 展現台灣原生植物生態之美

豐原葫蘆墩園區內的大安水蓑衣。（水利局提供）

2018-05-20 15:27

〔記者歐素美／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會將於11月3日正式開幕，台中市水利局在豐原葫蘆墩園區，結合軟埤仔溪原始地形，種植近百種多年生灌木花卉，數量超過23萬株，而第5區還有多種特色植物如大安水蓑衣、錫葉藤、台灣野百合及27種蜜源植物，其中大安水蓑衣最能代表台中植栽花卉，希望重現台灣原生植物生態之美。

水利局表示，葫蘆墩園區軟埤仔溪第5區土建工程已於4月30日完工，植栽工程於去年9月即配合土建工程進度展開種植作業，結合原始地形，種植近百種的多年生灌木花卉，數量超過23萬株，新植喬木均採用台灣原生種，步道搭配不同灌木、花卉讓公園呈現出四季都有花團錦簇的視覺效果。

水利局指出，5區還有多種特色植物如大安水蓑衣、錫葉藤、台灣野百合及27種蜜源植物等，欲吸引蝴蝶與蜜蜂重回水岸，展現「以樹木養境、以植栽美心」植栽精神。

水利局長周廷彰表示，其中大安水蓑衣自日本人島田彌市1917年發現至今已達百年，別具台灣原生植物的人文意義，也是最強效的台灣原生種淨水植物，因棲息地受到人為破壞瀕臨滅絕，目前僅剩分布於台中市的大安區、清水區及龍井區，是最能代表台中的植栽花卉之一，其花期為每年9月至隔年2月，花博開展時將再現水岸，讓民眾重新認識台灣原生植物生態之美。

至於蜜源植物挑選，則以公園內喬木作為食草蝴蝶所喜愛的種類為主，並保存現有喬木來延續生態完整性，湖面南北兩側的蜜源植物將延續東西向，形成湖岸花海的景觀地毯視覺感受，全部植栽預計7月完成。