520我愛你！ 6歲女童剪6年長髮獻愛

6歲小妹妹林明真6年來剪過一次胎髮後就未再剪個頭髮，髮長接近腰長。（記者張聰秋攝）

2018-05-20 15:10

〔記者張聰秋／花壇報導〕520我愛你！彰化縣花壇鄉6歲小女生林明真，只在出生24天剪掉胎髮後就未曾剪過頭髮，6年來髮長已接近其腰部，今天，她剪掉長髮，捐出約70公分長的頭髮，獻愛給癌童做假髮，小小年紀就懂得行善助人，很不簡單。

小妹妹林明真是彰化縣花壇鄉中口社區發展協會理事長陳姿如的孫女，今天，她在阿嬤的陪同下，與10多位民眾一起做愛心，在美髮師義剪下，各捐出長髮給秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院癌症資源中心，以讓中心製作假髮，送給醫院裡接受癌症治療而掉髮的病童。

名為「媽咪520DIY暨愛髮捐癌童活動」今在中口社區熱鬧登場，縣長魏明谷說，活動很有意義，溫馨5月以捐髮謝母恩，化小愛為大愛，讓癌童能有假髮可以戴，年紀最小的捐髮小妹妹，捐出留了6年的長髮，更有拋磚引玉的效果。

剪了一頭短髮的小妹妹林明真說，一開始很捨不得，但想到頭髮還會再長出來，捐出的頭髮可讓生病的小朋友因而有了頭髮，做好事很開心。

林明真的媽媽6年來很細心照顧女兒的頭髮，協助促成這樁美事，林媽媽說，從小她就灌輸女兒照顧好頭髮，日後捐出健康的長髮做假髮送給癌童，長髮難照顧，但女兒乖巧懂事，6年來沒有吵過要剪短髮，讓她很欣慰。

為何要讓孫女捐髮？陳姿如說，家族裡從他的爸爸、哥哥、姊姊，甚至姊姊的媳婦，因癌癌病逝，在他們接受癌症療程的過程當中，頭髮漸漸變少消失，讓她有感而發，現今癌症年齡層不斷下降，她希望透過捐髮活動讓癌童在抗癌過程中，也能戴上假髮漂漂亮亮。

彰化縣長魏明谷見證捐髮儀式。（記者張聰秋攝）

美髮師一刀剪掉小妹妹林明真的長髮。（記者張聰秋攝）