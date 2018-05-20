國中會考英聽「多特效音」考生「有點多餘」

國中教育會考「烤完啦」，考生開開心心走出考場，許多人聚集花蓮考區花蓮高中考場附近，「討論」下午要去哪裡「慶祝」！（記者花孟璟攝）

2018-05-20 14:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕107年國中教育會考今天中午考完最後一節英文，考生走出考場大呼「我自由啦」！而考生對題目的評語普遍是「文法不難，但單字很多」、「特效聲音很多」，考生說，可能本意是要幫助大家進入題境，但感覺有些多餘。

花蓮國風國中考生賴昱宏說，今年英聽「特效音」很多，有火車經過的聲音、撞擊聲、找零錢的聲音，題目整體上面還好，但特效音因為與念題目的人聲差距比較大，會突然「嚇一跳」。他說，英聽有一題考「搭錯車」，題目一開始卻是先聽到「喀拉喀拉、喀拉喀拉」的聲音，直到整個題目唸完才知道原來是火車通過的聲音。

賴昱宏說，今年英文科題目大致還好，但最後一個題組比較複雜，題目描述一位作家拿到小說新人獎，但他沒有出席，後來才知道這位小說家原本是繪本童書作家，想轉型成為文學小說家，卻因童書作家的身分，讓外界對他的作品有成見，所以他化名成女性的筆名參加比賽就得獎了。他說，題目問獎頒給什麼樣的人？引文的意思，他花很多時間推敲作答，需返回題目中的人物對話來「推測」答案。

考生黃筱晴說，覺得英文題目大致簡單，她覺得，有一題探討原住民捕鯨、商業捕鯨的題目很不錯。她也說，英聽相對算不難，只是單字多、文章比較長，但文法簡單，對一般考生可能會覺得比較難。

考生李雙說，這次英文題目「題組」有三、四組，題目都很長，有一題比較特別，還把「購物網站」的圖片放上來，考網路購物買衣服的流程，整個感覺很生活化。

她也說，這次英聽的特效音好多，還有「吃義大利麵吸麵條的聲音」，第一時間聽到的反應「很想笑」，反而有放鬆到心情，她覺得自己應該可以考a以上。