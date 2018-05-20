會考自然科 四格漫畫食安問題入題

今年會考自然科，四格漫畫的食安問題入考題。（記者林曉雲翻攝）

2018-05-20 14:38

〔記者林曉雲、歐素美／綜合報導〕國中教育會考今天結束，自然領域部分包括生物、理化及地科，圖表題今年占75％以上，試題結合學生日常生活經驗中常見素材，強調應用知識與技能解決真實情境脈絡中的問題，包括「煮蟹肉棒是否需要拆除外包裝的塑膠套」、「牛肉的烹調處理」、「番茄紅素的性質」、「體感溫度」、「動物能聽見聲音的頻率範圍」等，其中「牛肉的烹調處理」一題藉四格漫畫融入食安問題，使學生可很快進入題目描述的情境。

教育部國教輔導團自然領域解說老師，包括新北市明德高中校長張錫動、台中市忠明高中老師賴志忠、台中市中港高中老師張文昭及新北市永平高中老師沈文俊，今年自然試題跨越不同學科或學習主題及內容，強調評量學生整合不同學科概念的能力，且結合相關實驗或活動，評量學生透過實作所習得的能力，難易適中，具有鑑別度。

今年會考生物有14題，第41題有關食物鏈中，依生物各階層所含能量的關係，所構成「能量塔」概念，學生必須了解生產者的總能量，經由各層級消費者傳遞過程中的流失概念，才能正確作答。

理化科考27題，第51題與生活相關，考學生電功率落差，所節省的電能，利用公式可算出節省的電能，一般學生較難掌握；至於第10題講述原子結構使用年代時間軸與科學家肖像，可使學生閱讀題幹文字時，將自己所記憶的科學家、實驗及質子、中子、電子，重新綜整。

地科試題考出13題，試題活潑切合生活，又涵蓋重要概念，例如地震、潮汐、宇宙組織及月相變化等，第44題考出聖嬰現象，第35題被認為靈活有創意，分別在夏至（6月22日）及冬至（12月22日）觀察海邊懸崖的燈塔影子，考生要從場景示意圖中找到線索答題。