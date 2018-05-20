國中會考今落幕 下課鐘聲一響這聲音傳遍整校園

國中會考今天落幕，宜蘭考區有4949人報考，最後一堂英聽考完後，考生如釋重負。（記者張議晨攝）

2018-05-20 14:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國中教育會今天落幕，宜蘭縣共有4949人報考，今上午考英聽、英閱讀及自然，考生普遍認為難度偏易，多為基本觀念及熟悉程度；中午12點30分鐘聲一響，步出考場的考生大呼「好爽哦！」，喜悅聲音傳遍校園角落。

國中會考今舉行第2天考試，學生進行自然、英語閱讀和英語聽力測驗，宜蘭共設有8個考場，其中7個考場設有特殊試場，主辦考試的羅東高中表示，今無較重大違規，考場秩序良好。

宜蘭縣教育處指出，會考成績單將於6月8日統一寄發，並開放網路查詢，教育會考各科成績分為「精熟」（A）、「基礎」（B）及「待加強」（C）共3個能力等級，除提供高中職補救教學輔導參考，也是宜蘭區免試入學超額比序項目之一，占15分，為總成績的3分之3，會考成績仍具關鍵性影響。

今上午12點半最後一堂英聽考完，蘭女考場傳來陣陣歡呼聲，考生如釋重負；慧燈中學學生陳彥尹說，因為去年會考為歷年最簡單，原本以為今年難度會提高，但與去年考題相比，今年相對簡單許多。

陳彥尹說，自然科考題較單調，主要是以基本概念跟理解度為主，只要熟背應該就不難答題，至於英文，很多題需將內文看完才看得出答案，較花時間。