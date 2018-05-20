國中會考英文科 閱讀難易尚可、聽力簡單

107年國中會考今天進入第2天，上午10時30分登場的英文閱讀，多數考生反應不一，但難易程度尚可接受；聽力部分，考生普遍反應很簡單，作答也能從容不迫，均無相關時事考題。（記者周彥妤攝）

2018-05-20 14:39

〔記者周彥妤／台北報導〕107年國中會考今天進入第2天，上午10時30分登場的英文閱讀，多數考生反應不一，但難易程度尚可接受，其中1題呼應時下環保意識抬頭，談鯨魚不斷遭獵殺的社會議題，是印象較深刻的題目；至於聽力部分，考生普遍反應很簡單，作答也能從容不迫，均無相關時事考題。

仁愛國中許于庭說，英文閱讀比平常練習的考題，難度有提高，常碰到要在2個可能的答案擇一，也有自己沒看過的連接詞，不好預料最後成績，不知道會跟平常差多少，聽力則算很容易。

信義國中陳同學說，閱讀部分，前面滿簡單，後面有幾篇比較困難，但整體而言，難易度還好，和學校模擬考差不多；聽力很容易，沒什麼問題。

信義國中何同學則說，閱讀時間很少，只有60分鐘，時間很緊湊，沒多餘時間好好思考，覺得時間有點不夠，但難易度還行；聽力很簡單，「有耳朵的人，都聽得出答案」，不過自己分不出東、南、西、北的英文，只有這1題沒把握，其他應該沒大問題；整體而言，沒有印象特別深刻的題目。

金華國中蕭同學說，閱讀部分，覺得滿簡單的，平常課本都有講到過，外加自己平常會讀英文書，答題還算得心應手。談到印象深刻的考題，蕭說，有個作家化名換寫不同風格的著作，結果一舉拿下獎項，跌破眾人眼鏡，故事情節特別，算是在考驗考生的閱讀理解能力。此外，蕭同學也提到，有1題提到，有個叫Robert的人，在公園巧遇一條也叫Robert的蛇，中間發生許多有趣故事，頗具趣味。聽力相較模擬考更容易，作答自如。

金華國中邱妤安說，閱讀不會太難，還可以接受，感覺跟平常練習的考題差不多，沒有什麼印象深刻的題目；聽力比起平常考試，速度也算慢，還算容易。

信義國中徐同學說，閱讀部分，最後2題比較難，其他算簡單，而深刻的題目有2題，一題是喚醒眾人注意鯨魚遭獵殺一事，另一則是作家化名換寫不同風格的著作，結果還得獎，比較需要深入思考；聽力部分，一切來得及，跟得上，也很簡單，比較有印象的題目是，唸出東西南北的天氣，要從中選出答案。

仁愛國中徐資哲則說，閱讀部分，相較於歷屆試題較簡單，考題選項都很好選，沒有模擬兩可，大致而言算容易，最特別題目的是，有一題是呼應時下環保意識抬頭，談鯨魚不斷遭獵殺的社會議題，讓考生除了考試外，也可以思考人類作為對環境有什麼影響；聽力部分，「講話像含滷蛋」，但算很容易，幾乎是順順聽完。