終於考完了！ 國中會考考生興奮跳躍

國中大會考圓滿結束，老師和考生興奮跳躍慶祝。（記者廖淑玲攝）

2018-05-20 14:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國中教育會考今天第2天考試，第1節考自然、第2節英語閱讀及聽力，中午12點半結束，英聽一考完，學生步出考場興奮跳躍，虎尾國中英語教師黃淑敏說，英文難度中等，細心考生拿高分不難。

國中大會考昨天、今天考試，雲林考區報名考生共7473人，較去年減少309人，分別有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工、北港高中8個考場、204間試場。

今天考自然、英語（閱讀、聽力），第1節缺考人64人、3人違規，分別是2人嚼口香糖、1人手表發出聲響；第2節英文閱讀缺考人65人、1人違規在答案卷上畫圖；聽力缺考69人、4人違規，分別是2人逾時作答、1人提前作答、1人疑似偷瞄他人考卷，其餘考場秩序大致良好。

考完英聽最後一科，學生開心步出考場，老師和考生一起跳躍著說：「終於考完」，老師比考生還開心。

不少考生反映今天英語考試不難，仔細作答可望得高分；教英文教了十餘年的黃淑敏說，根據學生反映，今年英語閱讀測驗文章長度不長、圖表題不多，和在校模擬考題目相近，英聽音亮夠大聲且清晰，難度中等。

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