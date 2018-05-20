國中教育會考結束 教長：會考用來升學很好

為期二日的國中會考在考完最後一科英文聽寫後結束，考生們壓力釋放的好心情全寫在臉上。（記者劉信德攝）

2018-05-20 13:48

〔記者林曉雲、歐素美／台北報導〕23萬人應試的國中教育會考今天中午結束，預計6月8日寄成績單。教育部長吳茂昆親赴台中豐原啟闈，高教出身的吳茂昆在致詞時表示，12年國教是養成孩子的重要階段，會考緊密連結課程的設計，經過12年國教的培養，高中職18歲畢業以後的路子就會非常寬廣，他看到全國15個招生區均有採計會考成績很好，據他了解，英國甚至讓會考成績和未來出社會的工作有所關連。

但吳茂昆對會考定位的說法，引發教育界的震驚，擔憂教育部對於會考定位政策將有所改變。國中基測考試轉成國中教育會考，是長期教育改革的結果，會考被定位為國中畢業生的學力檢定，目的在了解國中畢業生的學習品質，也做為高中因材施教的依據，原本設計即非為了升學，教育團體也多朝會考和升學完全脫鉤在努力，歷來教育部長也朝此持續努力，教育部及各縣市也加速擴大推動「優先完全免試入學政策」，完全不採計會考成績。

國教署長邱乾國稍後救援說明，免試入學超額比序參採會考成績，目前不可以超過3分之1，沒有改變，以減輕學生的學習壓力，教育部擴大優先免試和完全免試政策均陸續推動，完全免試由2千多個名額增加到4千多個名額，明年仍會持續擴大，降低學習壓力，國中和高中6年一貫課程銜接，讓學生能有更好適性輔導，沒有特別變化。

吳茂昆表示，會考的到考率高達9成多非常好，今年是會考舉辦的第5年，考試內容已有很大的改善，把深奧化問題及所需了解知識透過考試反映出來，和生活更密切結合，培養學生有能力去回應社會現況。

台灣師範大學副校長宋曜廷表示，今年試題難易適中，會考有兩個特色和目標，盼融合知識和能力、基礎和應用，讓考生了解基本概念的重要，透過領域內進行跨科目的整合，從單一科目知識性學習，轉換成跨領域和跨科目學習，並把學生生活中的議題融入到考題中，由知識性學習過渡到素養學習，透過會考的改變對教學現場有所啟發。

出闈記者會有兩個現場，一個在台中豐原，另一個則在教育部，教育部現場由次長林福來主持。林福來表示，會考除了基本知識題，也有跨領域題，朝未來108課綱素養教育邁進。