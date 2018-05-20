國道底下能做什麼？ 竹田20個社區認養奉茶

屏東縣政府今天上午舉辦「國道3號奉茶空間及單車鐵道環境認養儀式」，希望藉由奉茶文化帶更多人感受客庄魅力。（記者邱芷柔攝）

2018-05-20 13:43

〔記者邱芷柔／屏東報導〕深受車友喜愛的單車國道位於屏東縣境內的國道3號下端，其中「竹田之星」路段臨近多處客庄景點，為了擴大地方觀光能量，竹田鄉20個社區以客庄的奉茶文化認養今年初完成的休憩空間，展現客庄傳統好客特色。

「奉茶」是早年客庄共同回憶，過去常在涼亭、路邊看見貼著「奉茶」的大茶桶提供路過民眾解渴，隨著時代變遷，煮茶、奉茶的文化逐漸式微，為了讓更多民眾感受客家聚落的文化與活力，屏東縣政府利用營建署補助經費，將原有的單車國道與鐵道下空間活化，並由沿線社區、單位認養。

認養單位包括客家委員會客家文化發展中心、永豐、西勢、頭崙、糶糴、安鎮、金泉、屏糖、瑞光、歸來、田道、田心、過溝、南勢、美崙、二崙、履豐、竹南、蓬萊、永春等社區發展協會。

西勢村村長曾順雄說，認養休憩空間不僅能讓外地遊客有親切感受，也能藉由認養過程活絡社區情感；竹田鄉長傅民雄也表示，過去國道、鐵道下多被視為髒亂、閒置的無用空間，屏東除了將這樣的空間打造成深受車友喜愛的單車路線，今年更從竹田路段開始增設休憩點，帶動地方鄉親動起來，也讓竹田往國際慢城認證更推進。

屏東縣政府今天上午舉辦「國道3號奉茶空間及單車鐵道環境認養儀式」，由縣長潘孟安頒發證書給認養單位，潘孟安表示，特別感謝社區的熱心協力，縣府也將同步規劃在單車路線節點上設置屏東公共自行車系統Pbike，期待帶動各社區展現自己的特色，讓遊客能擾動社區，感受每個社區的文化底蘊。