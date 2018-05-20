蔡總統就職2週年 竹市小英之友會號召捐血回饋

總統就職2週年，竹市小英之友會上午起號召捐血回饋。（記者蔡彰盛攝）

2018-05-20 13:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕今天是小英總統就職2週年，新竹市小英之友會一早就在新竹捐血中心西大捐血室舉行捐血活動，上午10點不到，就有超過30名久候的熱血民眾上前登記捐血，希望用最實際的行動來回饋社會。

新竹市小英之友會總會長江銘基是南門綜合醫院副院長，深知庫存血液的不足，號召各界在總統就職2週年的這一天，挽起袖子、捐出熱血，以最實際的行動，來回饋社會。

新竹市各界許得知有捐血的需求，也紛紛熱情響應，更讓新竹捐血中心感動，西大捐血站對面的新竹市消防局也有很多熱血猛男，趁週日休假空檔前往捐輸熱血。

新竹捐血中心指出，捐血可讓體內血液年輕化，還可助刺激胰島素分泌，降低後天罹患糖尿病的機率，因為紅血球生命周期為120天，舊血和新血會在捐血時平均輸出，捐血後，人體會在1個月內把血液製造補滿，年輕的血球流動速度較快、較少覆在血管壁上、細胞壁較健康。

根據研究，有罹患糖尿病風險的民眾，血液中的鐵蛋白含量會高於平均值，當捐完血後，不僅可降低鐵蛋白含量，同時會刺激胰島素的敏感度和分泌速度，加強細胞對葡萄糖的使用度，進而降低罹患糖尿病的風險。

2016年元旦起，捐血中心會替逾40歲的捐血民眾，每3年進行總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇和糖化血色素的檢驗，搭配原有高血壓、高血脂和高血糖相關項目檢驗，讓捐血人能審視個人健康。