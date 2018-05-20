2018520「愛你一百我愛你」！新人今天結婚登記超甜蜜。（圖：北區戶政所提供）

2018-05-20 13:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕5月20日諧音「我愛你」，超甜蜜，每年都是熱門結婚登記好日，今年逢2018年520，更是「愛你一百我愛你」，台中市北區戶政所一早就甜蜜破表，16隊新人前來結婚登記，多說，520好聽好記，每年都不會忘了過結婚紀念日。

北區戶政事務所主任陳佩玉指出，配合新人愛選520這天甜蜜結婚，今年2018年的5月20日諧音更有「愛你一百我愛你」喜氣，特地裝飾100顆粉紅色及紅色心形氣球，呼應2018年「愛你一百，愛你百分百」的宣言。

北區戶政所除致贈結婚登記新人由中市政府民政局贈送的「緣繫一生情牽一世」結婚貼心卡、「圓滿」成家福袋外，另加碼準備50組「熊」結婚紀念對杯及「熊」鑰匙圈，象徵「熊愛你、熊要你」。

新人可參加「玩遊戲送小熊鑰匙圈」的活動，模擬婚禮遊戲設計「熊吻」、「虎背熊腰」、「熊甜蜜」、「啾咪熊青」、等讓新人透過親吻、擁抱等遊戲體驗「熊愛你」的情意。

陳佩玉說，今天520預約登記的新人計有16對，指定結婚日為520的新人有6對，今天來登記結婚的新人中，有一位新娘來自香港，透過友人介紹認識在台工作的新郎吳先生，兩人交往1年多，平時以社群軟體連繫，有時吳先生到香港探望，或女方來台相聚，今年兩人決定共度一生，特地選520代表我愛你這天結婚。

80年次的新人王仁志，戶籍在大甲區跟戶籍在潭子區的陳冠寧看到北區戶政所結婚登記還辦遊戲活動，特地來北區戶政登記結婚，留下最甜蜜的回憶。

大部分的新人都表示520這個日子非常好記，盼兩人時時提醒對方「我愛你」的誓約共度一生