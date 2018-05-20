盲而不茫！ 竹市府力助視障者自立生活

「盲」而不「茫」！新竹市府生活重建服務方案，協助視障者自立生活。（市府提供）

2018-05-20 13:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府為支持視障者重啟自立生活，推動「視障者生活重建服務方案」，透過各項生活訓練，促進視障者在日常作息等各項需求獲得調適，新竹市長林智堅表示，重建服務方案去年服務近1500人次，期盼協助視障者走出茫然，重啟自立新生。

新竹市有715名視覺障礙市民，除先天失明的視覺障礙者，有一部分是因為疾病或意外導致視力損傷，面對突如其來的視覺喪失，開始自我封閉，甚至不敢踏出家門一步，社會處積極辦理視障者生活重建服務方案，包含定向行動、生活自理、盲用電腦、點字等訓練、成長團體及輔具評估、休閒活動等及其他感官功能訓練課程，協助視障者回復生活技能，為未來獨立生活做準備，減輕家庭照顧重擔。

市長林智堅說，市府每年投入約200萬經費，推動視障者生活重建服務方案，協助視障者在生活上各項重建服務，透過生活訓練，促進視障者在日常作息、學習、行動及社交等多元需求獲得調適，支持視障朋友重啟自立生活，讓視障者重拾走入人群的信心。

66歲的陳女士曾是飯店的頂級師傅，5年前因糖尿病導致視網膜病變，視力值剩右眼0.1，左眼全盲無光覺，失去視力的那一刻，人生頓時陷入黑暗，工作和生活上開始面臨許多不便，常叫錯名字朋友同事的名字，也害怕他人的異樣眼光，當時不願求助任何單位，開始過著封閉、迷茫的生活。

3年前她透過社會處的「視障者生活重建服務方案」，參與生活重建課程，學習定向訓練，懂得運用白手杖，讓行走更安全；訓練耳朵聆聽車流聲、紅綠燈判斷過馬路；參與資訊溝通輔具課程，透過3C產品拉近與朋友間的距離，重拾生活自信的她表示，面臨視力上的退化「從心開始」，面對自己心理上的適應，盼透過自身經歷，鼓勵其他視障者更願意走出心理的框架，他也感謝社會處的協助，迎接嶄新的「視」界。

社會處表示，若有民眾想進一步想了解視障者生活重建服務方案，可詢問身心障礙福利科王小姐，聯絡電話03-5351560。

「盲」而不「茫」！新竹市府生活重建服務方案，協助視障者自立生活。（市府提供）

「盲」而不「茫」！新竹市府生活重建服務方案，協助視障者自立生活。（市府提供）